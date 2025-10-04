اندلاع حريق ضخم في محطة وقود بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريقٌ ضخم، اليوم السبت، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في محطة وقود بحيّ "فەرمانبەران" بمدينة أربيل، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة وإصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وقال مراسل كوردستان24، إن فرق الدفاع المدني وقوات الأسايش هرعت فوراً إلى موقع الحادث، وتمكنت بعد جهود كبيرة من السيطرة على النيران.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن موظفي المحطة بخير، لكن عدة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة.

وأشار إلى أن شدة الحريق امتدت لتلحق أضراراً بمحيط يقدر بنحو 500 متر، حيث أظهرت مقاطع فيديو احتراق سيارة بالكامل وتضرر عدد من المنازل، في مؤشر على ارتفاع درجة حرارة النيران.

وأضاف أن فرق التحقيق باشرت بإعداد تقرير لمعرفة السبب الرئيس وراء اندلاع الحريق.

مرجحاً أن طبيعة المكان المرتبط ببيع الوقود والمواد القابلة للاشتعال ساهمت في سرعة انتشار النيران.

من جانبه، قال أحد سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث: بيتنا يبعد نحو كيلومتر واحد عن المحطة، لكن قوة الانفجار أيقظتنا من النوم، كما أن كثيراً من منازل الحيّ تحطمت نوافذها.

ومن المقرر أن تعقد مديرية الدفاع المدني مؤتمراً صحفياً لعرض مزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.