إقليم كوردستان على موعد مع ارتفاعٍ في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، اليوم السبت، توقعاتها الجوية للـ 48 ساعة القادمة.

وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، إن الطقس ليوم السبت الموافق 4-10-2025 من المتوقع أن يكون غائمًا، ودرجات الحرارة تكون قريبة من معدلاتها المسجلة أمس الجمعة.

كما توقعت أن يكون الجو غائماً يوم غدٍ الأحد، مع ارتفاعٍ في درجات الحرارة بمعدل درجتين أو ثلاث درجات مئوية.

وفيما يأتي درجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل: 36 درجة مئوية

السليمانية: 35 درجة مئوية

دهوك: 36 درجة مئوية

زاخو: 36 درجة مئوية

العمادية: 33 درجة مئوية

العقرة: 36 درجة مئوية

كركوك: 37 درجة مئوية

حلبجة: 36 درجة مئوية

سوران: 35 درجة مئوية

حاجي عمران: 26 درجة مئوية

كرميان: 37 درجة مئوية