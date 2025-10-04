نقيب صحفيي كوردستان يشدد على التزام الصحفيين بالمعايير المهنية خلال الانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد نقيب صحفيي كوردستان، آزاد حمه أمين، اليوم السبت، أهمية التزام الصحفيين في الإقليم بالمعايير المهنية والدولية للعمل الصحفي وأخلاقياته، مشدداً على ضرورة أداء مهامهم بمهنية واحتراف عالٍ.

وقال حمه أمين، في مقابلة مع كوردستان24، إن "أحد أبرز ملامح العملية الانتخابية يتمثل في دور الإعلام والإعلاميين"، موضحاً أن "هذا الدور يتطلب من المفوضية العليا للانتخابات تهيئة كل السبل لضمان وصول المعلومات إلى الصحفيين".

وأضاف النقيب أن "على الصحفيين أداء مهامهم بمهنية واحتراف، وعدم التسبب في تأجيج التوتر، بل المساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة".

وأشار إلى أن "من واجب الصحفيين، إلى جانب واجبهم الوطني، المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، خاصة أن الانتخابات تُجرى في فترة حساسة ومفصلية بالنسبة لإقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الصحفي يجب ألا يتخلى عن دوره في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان".

وأوضح حمه أمين أن "نقل المعلومات بدقة، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والدفاع عن المصالح العليا، تُعد من أهم بنود ميثاق شرف المهنة الصحفية"، لافتاً إلى أن "نقابة صحفيي كوردستان تعمل على تشكيل لجنة لمراقبة الصفحات الإخبارية المسجلة لدى النقابة لضمان التزامها بالقواعد المهنية المطلوبة".

وشدد النقيب على أن "النقابة تؤكد التزامها بالمعايير الدولية للمهنة، ولا يجوز تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق دعم أي نشاط أو مواقف تتخذها بغداد ضد إقليم كوردستان"، مضيفاً أنه "في حال نشر أي صحفي لمحتوى يضر بالسلم الاجتماعي أو يؤثر على العملية السياسية العامة، يجب اعتماد آلية واضحة لمساءلته ومحاسبته".

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان، إذ يتنافس في أربيل 173 مرشحاً على 16 مقعداً، وفي دهوك 58 مرشحاً على 11 مقعداً، بينما يتنافس في السليمانية وحلبجة أكثر من 200 مرشح على 18 مقعداً برلمانياً.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي