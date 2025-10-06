رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام التشيكي بمناسبة انتهاء مهامه

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 اكتوبر (تشرين الاول) 2025، القنصل العام التشيكي لدى إقليم كوردستان كارل كورتانيك، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للقنصل العام على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية التشيك، وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر القنصل العام التشيكي عن تقديره للتعاون والتنسيق الذي حظي به من قبل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان خلال فترة عمله.