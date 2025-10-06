محافظ حلبجة: خطوات حكومة الإقليم مسار حقيقي نحو إعمار حلبجة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجهت محافظ حلبجة نوخشة ناصح، جزيل الشكر، لرئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وقالت: خطوات حكومة الإقليم مسار حقيقي نحو إعمار حلبجة، الآن وفي المستقبل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أشارت خلاله، إلى الانتقادات حول تأخر إنجاز العمل المطلوب في المحافظة، وقالت: "دائماً يُقال إن العمل لم يُنجز، لكنني أقول هنا إن العمل يسير بشكل جيد ومميز بالنسبة لحلبجة، رغم أنه ليس على نطاق الكارثة الكبيرة التي أصابت المدينة".

وأضافت: "كثيرون ممن يزورون حلبجة من الخارج، ربما لا يرون الصورة بالشكل الصحيح، لكن من المؤكد أن الأعمال التي قامت بها حكومة الإقليم في الماضي لحلبجة، وما زالت تقوم بها الآن، تعتبر خطوة صحيحة لإعادة بناء هذه المحافظة".

وتابعت: "محافظة حلبجة وبعد تعريفها كمحافظة تاسعة عشرة في العراق، تتوجه في بعض مطالبها إلى الحكومة الاتحادية، ضمن المطالب الشاملة التي من المفترض أن ينالها إقليم كوردستان، من مشاريع وخدمات وفرص عمل".

ووجهت ناصح جزيل الشكر لـ مجلس الوزراء وفريق العمل في الحكومة، وقالت: "لقد كنا دائمًا نؤكد أن كل شيء متعلق بحلبجة هو مسؤوليتكم، وأن مجلس الوزراء وحكومة الإقليم قد تحملا هذه المسؤولية بالفعل، حلبجة للجميع وحكومة الإقليم أثبتت ذلك مراراً".

كما وجهت شكراً خاصاً لـ رئيس حكومة إقليم كوردستان، على دعمه المستمر.

وصوّت مجلس النوّاب العراقي في 14 نيسان / إبريل 2025، على مشروع استحداث محافظة حلبجة، لتصبح بذلك المحافظة الـ19 في البلاد والرابعة في إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك. جاءت هذه الخطوة بعد سنوات من الجهود التي بذلتها حكومة إقليم كوردستان للاعتراف بمدينة حلبجة محافظة رسمية.

وجاء هذا القرار خلال الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة، بحضور 178 نائباً حيث حظي مشروع القانون بأغلبية الأصوات، مع تكليف مجلس وزراء إقليم كوردستان برسم الحدود الإدارية للمحافظة الجديدة، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية العراقية.

وحظي القرار بتأييد العديد من السياسيين الكورد والعرب، على رأسهم الرئيس مسعود بارزاني، الذي أشاد بالقانون الجديد، وشكر رئاسة مجلس النوّاب العراقي، وجميع الكتل النيابية وأعضاء البرلمان لدورهم الإيجابي بالتصويت على مشروع القانون، معرباً عن أمله أن تكون هذه الخطوة بداية لإعمار هذه المدينة المضحيّة.

وأرسل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، التهاني والتبريكات لأهالي حلبجة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل سعيها وتعاونها مع الحكومة الاتحادية في بغداد لضمان خدمة مدينة حلبجة بإنصاف وعدالة ودعم مواطنيها. كما علّقت محافظة حلبجة نُوخشة ناصح، على إقرار القانون بالقول: إن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات دقيقة لضمان الحصول على جميع استحقاقات المحافظة، لاسيما رفع رواتب ذوي الشهداء وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.