رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزديين بعيد جما

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24) تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة عيد (جَما)، بأحر التهاني القلبية إلى جميع المواطنين الإيزديين، متمنياً لهم عيداً هانئاً وآمناً.

وقال خلال بيان التهنئة:

بمناسبة عيد (جَما)، أتقدم بأحر التهاني القلبية إلى جميع مواطنينا الإيزديين، وأرجو لهم عيداً هانئاً وآمناً، وأن تعود الأعياد والمناسبات عليهم وعلى جميع مكونات كوردستان بالخير والسعادة في كل عام.

في هذا العيد، نطمئن مرة أخرى مواطنينا الإيزديين وجميع مكونات كوردستان، إلى أننا سنظل كما كنا دائماً السند والمدافع عن حقوقهم، وأن كوردستان ستبقى وطن التعايش السلمي بين الجميع.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

6 تشرين الأول 2025