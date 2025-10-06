حكومة إقليم كوردستان تخصص 25 مليار دينار لتنفيذ مشاريع في حلبجة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الموافق 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن مجلس دعم حلبجة زار في وقت سابق الرئيس مسعود بارزاني وقدم مجموعة من المطالب لتنفيذها في محافظة حلبجة.

وأضاف اوميد صباح، "أن الرئيس بارزاني أمر بضرورة خدمة حلبجة عن طريق الحكومة، ولذلك أصدر رئيس الوزراء مسرور بارزاني أمراً بتشكيل لجنة برئاسة الديوان وعضوية عدة جهات. وقد قامت اللجنة بزيارة محافظة حلبجة ومحافظها، واستمعت إلى المطالب وعملت بجد على تحقيقها.

وأشار أوميد صباح إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات الجيدة التي تصب في مصلحة أهالي حلبجة، والتي ستكون بمثابة هدية من حكومة إقليم كردستان لمواطني حلبجة.

وذكر رئيس ديوان مجلس الوزراء أنه تقرر تنفيذ مشاريع في حلبجة بقيمة 25 مليار دينار، كما تم العمل على توفير البنية التحتية الإدارية لمحافظة حلبجة. وبأمر من رئيس الحكومة، تم تعيين 500 شخص للمحافظة، ثم أضيف إليهم 52 شخصًا آخرين. وقال أيضًا: إن رئيس الوزراء، بناءً على طلب المحافظ ومجلس دعم حلبجة، قرر تعيين 250 شخصًا إضافيًا للمحافظة.

كما وأعلن اوميد صباح، أن أحد القرارات المهمة جدًا للمحافظة هو موضوع معبر سازان، الذي يعتبر بوابة لتنمية حلبجة. لذلك، وافق رئيس الحكومة على فتح هذا المعبر كبوابة داخلية.

وأضاف، ان افتتاح بوابة سازان هي المرحلة الاولى، وقد كلف رئيس الحكومة وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع محافظ حلبجة لجعله معبراً دوليا، وزيارة بغداد وطهران لهذا الشأن، ونحن كحكومة إقليم كوردستان من المهم جداً ان يتم الاعتراف رسميا بهذا المعبر".

وتابع قائلاً، أحد مطالب اهالي حلبجة كان ضرورة تعويض ضحايا حلبجة وفقا للدستور ومن الموازنة السيادية، وعلى الرغم من ان العمل الجاد على هذا الملف لم يبدأ بعد، الا انه تم اعداد كتاب رسمي بأمر من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان.