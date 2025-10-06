الرئيس بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد جما

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني الكورد الايزيديين بمنسابة عيد جما، مؤكدا انه من واجب جميع الاطراف العمل من أجل حماية وتعزيز ثقافة التعايش والتضامن بين جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته اليوم الاثنين 6 أيلول 2025، "بمناسبة عيد الجماعي، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع الإيزيديين في كوردستان والعالم".

وأضاف الرئيس بارزاني، "الإيزيديون جزء لا يتجزأ من شعب كوردستان، بعد كل المعاناة والصعوبات التي مر بها إخواننا وأخواتنا الإيزيديون، وبعد الوضع غير القانوني وغير الطبيعي الذي فُرض على سنجار ومناطقهم لعدة سنوات، وهو ما يثير قلقنا، إلا أن الكورد الإيزيديين، وبإيمان وصمود عظيمين، يحيون أعيادهم ومناسباتهم الدينية بسلام وحرية".

وأكد الرئيس بارزاني على، أنه "واجب جميع الأطراف هو العمل من أجل حماية وتعزيز ثقافة التعايش والتضامن بين جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان".

وأنهى بيانه مهنئاً الكورد الايزيديين قائلا، "عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير وسعادة".