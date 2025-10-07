عبدالله ويسي: إقليم كوردستان يدعم التعددية الدينية ويحظر تداول مصطلح "الأقلية الدينية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في إقليم كوردستان عبدالله ويسي، إلى أن إقليم كوردستان يدعم التعددية الدينية، مضيفاً: "في تاريخ المنطقة والشرق الأوسط، لم تكن المساجد مكاناً لإقامة غير المسلمين، ولكن في إقليم كوردستان ولثلاثة أشهر، كانت المساجد مكاناً لإقامة هؤلاء الأشخاص، كما دافعت قوات البيشمركة عن المسيحيين والإيزيديين والمسلمين دون تمييز."

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، خلال مشاركته في في جلسة حوارية بعنوان "حرية الدين في العالم الإسلامي"، خلال الندوة السنوية الثانية والثلاثين حول الدين والقانون الدولي في الولايات المتحدة.

وأضاف: "إقليم كوردستان هو واحد من المناطق التي تشكل فيها الديانة الإسلامية أكثرية، لكن جميع الديانات الأخرى في المنطقة تعيش معًا ويتم التعامل معها وفق المساواة، وقد سمح بحرية الأديان، بينما سن العديد من القوانين المتعلقة بالتعددية الدينية، والتي تميز إقليم كوردستان عن العراق".

وتابع، إن "إقليم كوردستان هو واحد من أكثر المناطق أمانًا ويحترم الأعراق والأديان في جميع المناطق الأخرى، وتم منع تداول مصطلح "الأقلية الدينية" في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في حين أن 90٪ من المسلمين وحوالي ثماني ديانات أخرى مثل الإيزيديين والمسيحيين والكاكائية والفيليين والشبك والزرادشتيين معترف بها رسميًا في إقليم كوردستان، وجميعها تشكل مجتمع إقليم كوردستان".

وأردف: "في إقليم كوردستان لدينا وزارة الأوقاف، وليس وزارة الشؤون الدينية الإسلامية، بينما نحن أغلبنا مسلمون، ولدينا قانون لحماية حقوق المجموعات متعددة الأعراق. وعندما تعرض المسيحيون في وسط وجنوب العراق لهجمات من قبل داعش، فتح إقليم كوردستان أبوابه لهم وأصبح ملاذًا آمنًا لهم.

ومضى في القول: "عندما ارتكب داعش ظلمه ضد المسيحيين والإزيديين، فتح إقليم كوردستان الباب أمامهم، حتى أنه في تاريخ الإقليم والشرق الأوسط، لم تكن المساجد يوماً مكان إقامة لغير المسلمين، لكن في إقليم كوردستان ولمدة ثلاثة أشهر، أصبحت المساجد مكان إقامة أولئك الأشخاص".

ومن ابرز ملامح اقليم كوردستان التعايش السلمي بين الديانات والمعتقدات المختلفة، ولوزارة الاوقاف والشؤون الدينية مديرية خاصة للتعايش الديني، كما وضعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خطة هندسية شاملة لترميم مواقع واماكن كافة الأديان والمعتقدات الدينية، ابرزها ترميم مرقد السلطان مظفر الدين في اربيل بأمر وعلى موازنة رئيس حكومة إقليم كوردستان، وقد تم ترميه على ثلاث مراحل، فيما يجري العمل حاليا على ترميم جامع السيلمانية الكبير على موازنة رئيس الحكومة، أما في محافظة دهوك، فحاليا يجري العمل على ترميم مركز لالش الايزدي والعديد من المواقع الدينية الأخرى في المنطقة.

وتوجد ثماني أديان ومعتقدات دينية في إقليم كوردستان، وجميعها مرخصة ومنظمة بموجب القانون في إطار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، وتدير نشاطاتها ضمن مديرية واحدة تعرف بـ (التعايش الديني).

ويوجد في إقليم كوردستان 5800 مسجد وجامع و 145 كنيسة و 400 معبد ديني لجميع الأديان والمعتقدات، وقد وضعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خطة هندسية شاملة لترميم هذه الأماكن، ومن أبرزها ترميم مرقد السلطان مظفر الدين في أربيل، وجامعا كاك أحمد الشيخ والسليمانية الكبير، ومركز لالش الايزدي والعديد من المواقع الأخرى في دهوك، والتي تم ترميمها بأمر مباشر من مسرور بارزاني رئيس الوزراء.

وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015، فإن ثمانية أديان ومعتقدات دينية في إقليم كوردستان مرخصة ومنظمة وفقًا للقانون، ولها ممثليات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتدير نشاطاتها في مديرية واحدة تعرف بمديرية التعايش الديني.

لدى كل من الديانتين المسيحية واليزيدية مديريات عامة وشؤون خاصة بهما، ولكن ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وموقعهم ضمن الهيكل القانوني للوزارة يرقى الى مديرية عامة.

وهناك 5800 مسجد في اقليم كوردستان، وتُلقى خطب الجمعة في 3200 مسجد منها، ويشرف عليها مجلس خطب عال وفقًا لقرار مؤتمر عام عقد في عام 2016 لتنظيم الخطاب الديني، والآن يقوم المجلس الأعلى للخطب وبالتنسيق مع مجالس المحافظات بالاشراف على خطب ايام الجمعة.

كما توجد 145 كنيسة في إقليم كوردستان، وتدعم حكومة إقليم كوردستان بناء الكنائس وفقًا للحاجة اليها، كما يوجد في إقليم كوردستان حاليا 400 معبد ديني لجميع الأديان والمعتقدات الاخرى، بعضها أماكن مشتركة لديانتين أو معتقدين، على سبيل المثال الإسلام والمسيحية .