وول ستريت جورنال: 11 مليار دولار تكلفة الأيام الأربعة الأولى من الهجمات على إيران

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير حديث لها، عن التكاليف الباهظة للأيام الأربعة الأولى من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدة أن إجمالي النفقات بلغ نحو 11 مليار دولار، خُصص الجزء الأكبر منها لمنظومات الصواريخ الدفاعية.

ووفقاً للتقديرات المالية التي أوردتها الصحيفة، فإن فاتورة العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة سجلت أرقاماً "خيالية" منذ انطلاقها، حيث أوضحت أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنفقت وحدها مبلغ 5.7 مليار دولار على شراء واستخدام الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية وإسقاطها.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجوماً جوياً واسع النطاق على الأراضي الإيرانية فجر السبت، 28 فبراير 2026، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة البارزين في البلاد.

وفي رد فعل سريع، شنت إيران هجمات مضادة شملت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف عدد من القواعد والمقرات العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في عدة دول بالمنطقة.