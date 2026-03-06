واشنطن تعلّق أعمال سفارتها في الكويت وتدعو رعاياها للمغادرة فوراً

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق كافة أعمال ونشاطات سفارتها في دولة الكويت، داعيةً مواطنيها المتواجدين هناك إلى مغادرة البلاد بشكل فوري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار المفاجئ.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، أنها قررت إيقاف العمل في السفارة بالكامل، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم ورود أي معلومات حتى الآن تفيد بوقوع إصابات بين موظفي البعثة الدبلوماسية.

وطالب البيان الرعايا الأمريكيين المتواجدين داخل الأراضي الكويتية بالبدء فوراً بإجراءات الاستعداد لمغادرة البلاد، حرصاً على سلامتهم.

يأتي هذا الإجراء في ظل موجة نزوح جماعي للمواطنين الأجانب من منطقة الشرق الأوسط، تزامناً مع دعوات دولية مستمرة لمغادرة المنطقة نتيجة التصعيد العسكري المتسارع.

وبحسب المعطيات الميدانية، فقد شهد فجر السبت، 28 شباط/فبراير 2026، شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية مكثفة استهدفت مواقع في إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين.

وفي رد فعل سريع، قامت طهران بشن هجمات انتقامية شملت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، واستهداف عدد من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة، مما أدى إلى دخول المنطقة في حالة من التوتر الأمني غير المسبوق.