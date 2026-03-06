إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة عامة بين كركوك والسليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، صباح اليوم الجمعة، عن تفاصيل إحباط هجوم بطائرة مسيرة حاولت استهداف منشأة عامة في المنطقة الحدودية بين محافظتي كركوك والسليمانية ليلة أمس، مؤكدة تمكن القوات الأمنية من إسقاطها دون وقوع أضرار.

وذكرت الخلية في بيان رسمي صدر فجر اليوم الجمعة، 6 آذار 2026، أن القوات الأمنية تمكنت في تمام الساعة العاشرة من ليلة أمس، من رصد طائرة مسيرة كانت تعتزم قصف إحدى المنشآت العامة الواقعة بين كركوك والسليمانية.

وأضاف البيان أن "مفارز القوات المتخصصة تعاملت مع الهدف فوراً وبمهنية عالية، حيث تمكنت من إسقاط الطائرة وتحييد الخطر، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، حيث كثفت جماعات مسلحة عراقية هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة "الانتحارية" مستهدفة القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان.

وأشار التقرير إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للولايات المتحدة والتحالف الدولي نجحت في اعتراض وتدمير معظم تلك الهجمات التي استهدفت الإقليم، واقتصرت نتائجها في حالات سابقة على أضرار مادية محدودة دون خسائر في الأرواح.

وفي سياق متصل، شهدت الساعات الماضية تحركات ميدانية مكثفة، حيث أفادت الأنباء بقيام فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "الحشد الشعبي" بإخلاء مقراتها وثكناتها في محافظة نينوى ومحافظات وسط وجنوب العراق، تخوفاً من ردود فعل عسكرية أمريكية أو إسرائيلية وشيكة.

يُذكر أن التوترات قد بلغت ذروتها عقب الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران فجر السبت الماضي، 28 شباط 2026، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين، ما دفع طهران للرد عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.