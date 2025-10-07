البيئة الكوردستانية تراقب الحملات الانتخابية وتدعوا للالتزام بالضوابط لحماية المدن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مع انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، بدأت شوارع المدن العراقية تشهد نشاطاً انتخابياً متفاوتاً، لكنّ اللافت هذه المرة هو الدعوات المتزايدة إلى الالتزام بالمعايير البيئية في الدعاية، في ظل تحذيرات من تشويه المظهر العام.

وقالت هيئة البيئة في إقليم كوردستان إن الحملات الحالية شهدت نسبة محدودة من المخالفات مقارنة بالدورات السابقة، مؤكدة أن فرق المتابعة تعمل بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان احترام التعليمات.

د. صنعان عبد الله – المتحدث باسم هيئة البيئة قال لكوردستان24: "ينبغي على المرشحين الالتزام بالإرشادات البيئية، والابتعاد عن تعليق الملصقات في الحدائق والأماكن العامة، مع التنسيق المسبق مع المفوضية. وفي حال ارتكاب أي مخالفة من قبل أي مرشح أو حزب، ستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه. نحن في هيئة البيئة نتابع هذا الملف عن قرب لضمان احترام الضوابط البيئية".

التزام متفاوت ومواقف داعمة للبيئة

عدد من المرشحين أبدوا التزامهم بالتعليمات، مؤكدين أن الوعي البيئي سيكون جزءاً من برامجهم الانتخابية في المرحلة المقبلة.

د. أيوب كالالي – مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس النواب العراقي قال لكوردستان24: "القوانين الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على مصادر المياه تُعد من القضايا الأساسية. سأعمل في البرلمان العراقي على أن يكون ملف البيئة من أولويات العمل التشريعي، ومنحه الاهتمام الذي يستحقه، خاصة في إقليم كوردستان، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

مخالفات محدودة وغرامات مرتقبة

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم تسجيل عشر مخالفات فقط حتى الآن، تتعلق بتعليق الملصقات في أماكن غير مخصصة للدعاية. وأكدت المفوضية أنه يجب إزالة صور المرشحين خلال شهر واحد بعد انتهاء الانتخابات، مشيرة إلى أن البلديات ستتولى إزالة الصور المخالفة وفرض غرامات مالية على المرشحين غير الملتزمين.

نحو حملات انتخابية صديقة للبيئة

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط المدنية والإعلامية لاعتماد دعاية انتخابية مسؤولة وصديقة للبيئة، تُراعي نظافة المدن وتحافظ على جمالية الشوارع، خصوصاً في ظل تفاقم التحديات البيئية والمناخية التي تواجه العراق وكوردستان.

المراقبون يرون أن التزام المرشحين بهذه المعايير سيشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية الشعارات الإصلاحية التي يرفعها كثير منهم في حملاتهم الدعائية.