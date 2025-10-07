أربيل تقترب من المعايير العالمية في المساحات الخضراء بنسبة 20%

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية تنسيق الحدائق في مدينة أربيل أن حملة توسيع المساحات الخضراء وتشجير الحدود البلدية الست للعاصمة ما زالت متواصلة، مشيرة إلى أن نسبة المساحات الخضراء في المدينة بلغت حالياً 20%، لتقترب بذلك من المعيار العالمي الذي يبلغ 25% من إجمالي مساحة المدن.

وقال ريبين أحمد، مدير تنسيق الحدائق في أربيل، في تصريح خاص لموقع كوردستان24 اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، إن الحملة الخريفية للتشجير مستمرة منذ مطلع شهر أيلول، بهدف زيادة نسبة الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري في المدينة. وأضاف أن الحملة أسفرت حتى الآن عن غرس أكثر من عشرة آلاف شتلة متنوعة في مختلف مناطق أربيل.

توسع مستمر وجهود جماعية

وأوضح أحمد أن الحملة تشمل جميع مناطق المدينة ضمن الحدود الإدارية للبلديات الست، مؤكداً أن فرق العمل تزرع أنواعاً مختلفة من الأشجار في الحدائق العامة والجزر الوسطية والشوارع الرئيسة، من بينها شجرة السيزام، والألبزيا، والجهنمية وأنواع أخرى من النباتات التي تتناسب مع مناخ أربيل وتُسهم في تنقية الهواء وتحسين البيئة.

غرس مئات الأشجار يومياً

وبحسب بيان صادر عن رئاسة بلدية أربيل على صفحتها في "فيسبوك"، فقد قامت فرق مديرية الحدائق اليوم الثلاثاء بزراعة أكثر من 250 شتلة من نوع السيزام في غابات قرية حساروك، إضافة إلى 300 شجرة من نوع الألبزيا في الجزيرة الوسطية بشارع هانا سيتي. كما تمت زراعة 250 شجرة أخرى من نوع السيزام في حديقة لاولاو الواقعة ضمن منطقة برجين.

نحو مدينة أكثر خضرة واستدامة

وأكد مدير الحدائق أن الحملة ستستمر خلال الأشهر المقبلة حتى تحقيق نسبة تغطية خضراء تقترب من المستوى العالمي المعتمد (25%)، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومة إقليم كوردستان لتحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة في المدن.

وأضاف: "هدفنا أن تكون أربيل مدينة خضراء بكل معنى الكلمة، حيث يجد المواطن والمتنزه بيئة نظيفة ومنظماً جمالياً يليق بعاصمة كوردستان."