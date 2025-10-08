اعتقال عدد من قيادات حزب البعث "الكبيرة" في ذي قار

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025، أن استخبارات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة شرطة ذي قار بعملية استخبارية محكمة تمكنت من اعتقال عدد من قيادات حزب البعث "الكبيرة" في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن "العملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في مدينة الناصرية خلال السنوات الأخيرة، وجاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات بعض العناصر التي كانت تعمل على إعادة تنظيم نشاط الحزب المحظور سراً".

ووفقا للبيان، فإن "هذه الخطوة تؤكد استمرار جهود الأجهزة الأمنية في اجتثاث بقايا الفكر البعثي الإجرامي ومحاسبة كل من تورّط أو حاول إعادة إنتاج مرحلة القمع والاستبداد التي عاشها العراقيون تحت حكم النظام البعثي البائد".

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.