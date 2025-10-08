رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الأربعاء، 8 تشرين الأول 2025)، كليمنس سمتنر، السفير الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، ووفداً مرافقاً له.

وخلال اجتماعهم، هنّأ نيجيرفان بارزاني، سمتنر بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة، آملاً له النجاح، ومبدياً كامل مساندته والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان لإنجاح مهمته.

وجدد رئيس إقليم كوردستان الإعراب عن شكره وتقديره لحضور ودور ومساعدات الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان، مبدياً استعداد ورغبة إقليم كوردستان في تطوير التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب سمتنر عن سعادته بمباشرته مهامه، وشكر تعاون ومساندة إقليم كوردستان لمهام بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وأشاد بالدور الإيجابي وبقيادة نيجيرفان بارزاني، مؤكداً على استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، وبالأخص في المجالات المهمة للجانبين.

شكلت المساعدات الأوروبية للعراق في مجال التنمية الاقتصادية، والعملية الديمقراطية والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان، ومساعي تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وأحدث التطورات في المنطقة، محوراً آخر للاجتماع.