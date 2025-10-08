ثلاثة باحثين بينهم الأردني عمر ياغي يفوزون بنوبل الكيمياء

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- فاز الأردني الأميركي عمر مونّس ياغي والياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني المولد ريتشارد روبسون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لتطويرهم ما يُسمى بالهياكل الفلزية العضوية، على ما أعلنت لجنة نوبل الأربعاء.

وقالت اللجنة "يمكن استخدام هذه الهياكل الفلزية العضوية في تجميع المياه من هواء الصحراء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات السامة أو تحفيز التفاعلات الكيميائية".

في ما يأتي لائحة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء خلال الأعوام العشرة الأخيرة:

-- 2025: سوسومو كيتاغاوا (اليابان) وعمر ياغي (الأردن/الولايات المتحدة) وريتشارد روبسون (مولود في المملكة المتحدة)

-- 2024: ديفيد بيكر (الولايات المتحدة) مناصفة مع ديميس هاسابيس (بريطانيا) وجون جامبر (الولايات المتحدة)

-- 2023: منجي الباوندي (فرنسا/تونس/الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (مولود في روسيا/مقيم في الولايات المتحدة) ولويس بروس (الولايات المتحدة)

-- 2022: كارولين بيرتوتزي (الولايات المتحدة) ومورتن ميلدال (الدنمارك) وباري شاربلس (الولايات المتحدة)

-- 2021: بنيامين ليست (ألمانيا) وديفيد ماكميلان (الولايات المتحدة)

-- 2020: إيمانويل شاربانتييه (فرنسا) وجنيفر داودنا (الولايات المتحدة)

-- 2019: جون غوديناف (الولايات المتحدة) وستانلي ويتينغهام (بريطانيا) وأكيرا يوشينو (اليابان)

-- 2018: فرانسيس اتش. أرنولد وجورج ب. سميث (الولايات المتحدة) وغريغوري ب. وينتر (بريطانيا)

-- 2017: جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا)

-- 2016: جان بيار سوفاج (فرنسا) وج. فرايرز ستودارت (بريطانيا) وبرنارد ل. فيرينخا (هولندا)