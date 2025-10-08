رئيس الحكومة يستقبل السفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، السفير الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس سمتنر.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس الحكومة التهنئة للسفير بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكداً على أهمية توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان ودول الاتحاد الأوروبي.

كما تناول اللقاء سبل حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن استعراض آخر الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.