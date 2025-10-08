الرئيس بارزاني يستقبل السفير الألماني الجديد لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025، في بيرمام، دانيال كريبر، السفير الألماني الجديد لدى العراق والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أشار السفير الألماني الجديد في العراق إلى العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان والشعب الألماني، مؤكداً أن بلاده ستظل متضامنة وداعمة لشعب كوردستان. كما أعرب عن الرغبة بمواصلة وتعزيز العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان في مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي وملف الهجرة، وشدد على أن إقليم كوردستان يعد عامل استقرار وأمان في المنطقة ومن الواجب تقديم الدعم له.

من جانبه، رحّب الرئيس بارزاني بالسفير الألماني، متمنياً له النجاح والتوفيق، وأعرب عن تقديره لدور ألمانيا في دعم قوات البيشمركة خلال حربها ضد إرهابيي داعش، كما أبدى تأييده لتقوية العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.

وفيما يتعلق بملف الإرهاب، أشار الرئيس بارزاني إلى أنه بالرغم من تحقيق هزيمة إرهابيي داعش عسكرياً، إلا أن الأسباب الكامنة وراء ظهور الإرهاب لا تزال قائمة، مؤكداً أن التعامل مع ملف الإرهاب في العراق وسوريا والمنطقة يتطلب المزيد من التدقيق إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف.

كما تضمن اللقاء محاورَ أخرى ومنها عملية السلام في تركيا وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى انتخابات مجلس النواب العراقي.