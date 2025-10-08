رئيس الحكومة يستقبل سفير ألمانيا الجديد لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى العراق دانييل كريبر.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الألماني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل له لإنجاح مهمته.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا، لا سيّما مواصلة دعم البيشمركة، والانتخابات النيابية، فضلاً عن استعراض مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة.