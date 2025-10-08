إيران تطلق سراح مواطنٍ فرنسي ألماني كان معتقلاً لديها

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أُفرِج عن الشاب الفرنسي الألماني لينارت مونتيرلوس الذي كان معتقلا في إيران، على ما أعلن الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وقال بارو "لينارت مونتيرلوس حر. ولا أنسى سيلين كولير وجاك باري اللذين نطالب بالافراج عنهما فورا" في إشارة إلى مواطنين فرنسيين اعتقلتهما طهران قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت مصادر مطلعة على الملف طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مونتيرلوس البالغ 19 عاما في طريقه إلى فرنسا.

وكان الإفراج عن مونتيرلوس متوقعا بعد إعلان القضاء الإيراني الاثنين تبرئته بعد أشهر على اتهامه بالتجسس.

وأوقف مونتيرلوس البالغ 19 عاما في 16 حزيران/يونيو في بندر عباس بجنوب إيران عندما كان يعبر البلاد منفردا على دراجة هوائية، في اليوم الثالث من الحرب بين إسرائيل وإيران.