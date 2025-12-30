بنكين ريكاني: اذا لم تكن النتائج مرضية للحزب "سيتخذ موقفاً"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، بنگین ریکاني، خلال تصريح لكوردستان24، إلى أنه "إذا لم تكن النتائج مرضية للحزب، فسيتخذ الديمقراطي الكوردستاني موقفاً، وهناك احتمال أن ينسحب من العملية السياسية".

أوضح ریکاني أنه "بسبب الخلافات السياسية وتوزيع أصوات الأطراف، لم يتمكن من توحيد منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، وأشار إلى أن الحصول على 167 صوتاً في هذا الوضع أمر صعب، وأن العملية تحتاج إلى وقت ومزيد من الحوار.

وكشف ریکاني، خلال تصريحه لـ كوردستان24: أنه "بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف، تبين أن هناك اختلافاً كبيراً في وجهات النظر".

وقال ریکاني إن جذور المشكلة "سياسية وشخصية وليست مرتبطة فقط بالإجراءات، وانتقد موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيراً إلى أن هذا الحزب لم يدعم مرشح الحزب الديمقراطي في الجولة الأولى من التصويت، كما أشار إلى أن القوى السنية والشيعية أيضاً منقسمة وغير موحدة مثل الكرد، وهذا أدى إلى عدم تحقيق الأغلبية المطلوبة".

وأكد ریکاني أن عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب نائب رئيس البرلمان سيؤثر على تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه إذا لم تكن النتائج مرضية للحزب، فسنتخذ موقفاً، وقال: موقف الحزب واضح وثابت، وسيبقى الحزب على موقفه".