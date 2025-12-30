إغلاق بوابة قلعة أربيل خلال أيام عطلة رأس السنة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لا تزال أعمال ترميم قلعة أربيل التاريخية مستمرة، ومن أجل حماية حياة المواطنين والسياح، تقرر إبقاء بوابة القلعة مغلقة خلال أيام عطلة رأس السنة.

وقال يادكار أركوشي، رئيس اللجنة العليا لترميم قلعة أربيل، في تصريح لكوردستان24: "من أجل حماية حياة المواطنين وتجنب أي خطر محتمل أثناء العمل، وحتى انتهاء عملية الترميم بالكامل، لن نفتح البوابات أمام السياح."

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن فتح بوابة القلعة أمام جميع السياح، بل فقط للمجموعات المنظمة مثل الطلاب أو السياح الذين يأتون عبر شركات السياحة، السبب الرئيسي لهذا التقييد هو وجود مخاطر في بعض أجزاء القلعة التي لا تزال في مرحلة الترميم.

قلعة أربيل، التي تعد من أقدم المواقع السكنية في العالم، أُدرجت رسمياً عام 2014 ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ومنذ ذلك الوقت تولي حكومة إقليم كوردستان، بالتعاون مع المنظمات الدولية، اهتماماً خاصاً بترميم وحماية أصالة القلعة.