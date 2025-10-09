ممثلية حكومة كوردستان في بغداد ومجلس القضاء الأعلى يبحثان ملفات قضائية خاصة بالإقليم

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أجرى فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، اليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى وتم استقباله من قبل القاضي فائق زيدان رئيس المجلس.

وتم خلال اللقاء، بحث الأوضاع الحالية بشكل عام، وتأثير القضاء على الوضع السياسي في العراق، فضلًا عن الأستعدادات الجارية لأجراء الانتخابات النيابية ودور القضاء في انجاح هذه العملية الديمقراطية.

كما تمت مناقشة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي وبالأخص الشعب الكوردي، خلال حقبة النظام السابق، كملفات جرائم الأنفال وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية وانفلة البارزانيين والكورد الفيليين، حيث تم حسم البعض منها وهناك ملفات لم تحسم لحد الآن.

وأعرب عيسى، نيابة عن حكومة اقليم كوردستان، عن شكره وتقديره لدور زيدان في التعاطي الإيجابي والمهني مع القضايا القانونية وحل الخلافات الدستورية.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، دعوة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى لزيارة اقليم كوردستان، بهدف تعزيز العلاقات القضائية بين بغداد واربيل، ووعد زيدان بتلبية الدعوة في الفرصة المناسبة.