الدنمارك ستبتاع 16 مقاتلة أمريكية إضافية من طراز اف-35

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستشتري 16 مقاتلة أمريكية إضافية من طراز اف-35 لتعزيز منظومتها الدفاعية، وذلك بعد أسبوعين من تحليق مسيرات مجهولة المصدر في مجالها الجوي.

وقال الوزير ترويلز لوند بولسن في مؤتمر صحافي "توصلنا إلى اتفاق سياسي للحصول على 16 مقاتلة إضافية اف-35 (...) بحيث يكون لدينا مزيد من المقاتلات مستقبلاً".

تبلغ قيمة هذه الصفقة 29 مليار كرونة (3,88 مليارات يورو)، وسترفع عدد المقاتلات من هذا الطراز في الأسطول الجوي الدنماركي إلى 43.

وقال رئيس أركان الجيوش ميكايل هيلدغارد إنه بفضل هذا العدد الإضافي من مقاتلات اف-35 "فان قدرتنا القتالية تتعزز في شكل ملحوظ، وهذا يساهم مباشرة في قوة الردع والدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي".

ستشتري الدنمارك أيضاً معدات للتصدي لعمليات توغل المسيرات بقيمة تناهز 2,1 مليار كرونة (281 مليون يورو).

كذلك، تعتزم كوبنهاغن استثمار 27,4 مليار كرونة (3,66 مليارات يورو) في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.

وقال وزير الدفاع "ما نقوم به حالياً يهدف إلى ضمان بقاء القطب الشمالي منطقة ذات توتر محدود. ولكن من الواضح أن هناك توترات متنامية تتصل بكيفية تعامل روسيا مع القطب الشمالي".

المصدر: فرانس برس