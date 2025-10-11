أم قصر مجدداً.. إحباط محاولة تهريب تكشف ثغرات الاستيراد في المنافذ العراقية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، السبت، عن إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر.

وذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي".

وأشار القيسي إلى أن الحاوية "تحتوي (مستلزمات طبية متنوعة) مخبأة خلف المواد المصرح بها معدة للتهريب، كونها لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة الصحة ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية أو صلاحيتها للاستخدامات الطبية".

وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي وإحالة الحاويتين الى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.