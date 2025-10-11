محافظ أربيل: طريق 60 متري الجديد سيخفف الازدحام المروري على طريقي أربيل - شقلاوة وبحركة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُرسي اليوم السبت، الحجر الأساس لمشروع طريق إستراتيجي جديد في محافظة أربيل، يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتوفير المزيد من الخدمات لسكان المدينة.

وفي مؤتمر صحفي، قال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إن هذا الطريق الإستراتيجي في محافظة أربيل، هو أحد المشاريع الخدمية لحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن هذا الطريق، الذي يبلغ عرضه 60 مترًا، سيربط بين شوارع المدينة التي تمتد عبر طريقي 150 مترًا و120 مترًا، ويهدف إلى تخفيف الازدحام على طريق أربيل-شقلاوة وطريق بحركة.

وأشار خوشناو إلى أن المشروع سينفذ على موازنة وزارة البلديات والسياحة، وقد خصص له مبلغ 36 مليارًا و300 مليون دينار.

وفال: رغم أن مدة تنفيذ المشروع المقررة هي 15 شهرًا، إلا أنه من المتوقع إنجازه قبل الموعد المحدد.

وأكد المحافظ استمرار حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم الإقليم، وخاصة في أربيل.

ولفت إلى أن الشارع الجديد لن يقتصر دوره على تخفيف الازدحام فقط، بل سيساهم في إيصال الخدمات إلى أحياء مثل آزادي نيو، وآرام 1، وآرام 2، ومستقبلاً آرام 3، بالإضافة إلى أحياء الكرك والعديد من المناطق الأخرى التي قسمتها الحكومة.

وأوضح خوشناو أن هذه المشاريع ستُنفذ بالإمكانات المحلية، ما يُعد سببًا في تقوية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات.