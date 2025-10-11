إيران.. ضبط نحو 8 أطنان من المخدرات في محافظة خراسان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن أمين مجلس تنسيق مكافحة المخدرات في محافظة خراسان "علي زندي"، عن ضبط نحو 8 أطنان من المخدرات الصناعية والتقليدية المتنوعة في هذه المحافظة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأعلن زندي في تصريح، لإرنا اليوم السبت 11 تشرين الأول 2025، عن ضبط نحو 8 أطنان من المخدرات الصناعية والتقليدية المتنوعة في هذه المحافظة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأضاف: كما تم خلال النصف الأول من العام الجاري تدمير 43 شبكة لتهريب المخدرات واعتقال ما لا يقل عن 4482 من مهربي وتجار المخدرات في المحافظة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.