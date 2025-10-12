ساكو: افتتاح كنيسة أم النور ثمرة اهتمام مسرور بارزاني بشعب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو، خلال مراسم افتتاح كنيسة أم النور في عنكاوا: أشعر بفخر كبير بهذا الإنجاز، كيف لا وهذه ليست مجرد كنيسة، بل صرح بطريركي.

وأضاف ساكو: رئيس الوزراء معروف بحبه الصادق لشعبه، وهذه الكنيسة ثمرة هذا الاهتمام ودليل واضح على الدعم الكبير المقدم.

وتابع: هذه اللفتة مثال رفيع على الرعاية والتقدير، نشكر القيادة السريانية العليا على هذا الموقف، وهذه الكنيسة هي لكل المسيحيين والكورد على حد سواء، كما أن الله للجميع.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، كنيسة أم النور في قضاء عينكاوا بمحافظة أربيل.

وشُيِّدت كنيسة أم النور ضمن مساحة 6 آلاف متر مربع، بتكلفةٍ بلغت 4 مليار و290 مليون دينار، وتتسع لنحو ألف شخص.

يعد عينكاوا القضاء الوحيد في إقليم كوردستان الذي لا تتبع له أية قرى أو بلدات، وهو تابع إدارياً لمركز محافظة أربيل.

معظم سكان عينكاوا من الكلدان والآشوريين، وغالبيتهم من أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.

وفي حديث خاص لقناة كوردستان24، قال خالد ألبرت، مدير عام شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، إن المشروع يجسد اهتمام القيادة السياسية بحقوق المكونات الدينية.

مشيراً إلى أن “الكنيسة الجديدة هي ثمرة دعم حكومة الإقليم، ورسالة واضحة بأن كوردستان ستبقى ملاذاً آمناً لجميع أبنائها”.

وأوضح البرت أن الكنيسة القديمة لم تعد تتسع لأعداد المصلين المتزايدة، ما كان يضطر كثيرين إلى أداء الصلاة في الخارج حتى في أوقات المطر، خاصة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.