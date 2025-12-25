وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يلتقي فائق زيدان

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في سياق لقاءاته السياسية، عقد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، اجتماعاً في بغداد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان.

وتركّزت المباحثات على الجوانب القانونية المرتبطة بجلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث سعى الوفد إلى الاطلاع بشكل مباشر على الرأي القانوني لرئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن انعقاد الجلسة.

وفي هذا الإطار، جاء اللقاء في ظل تأكيدات سابقة للقاضي فائق زيدان شدّد فيها على ضرورة عقد الجلسة في موعدها المحدد، باعتبارها خطوة تمهيدية لبدء الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقبل هذا الاجتماع، أجرى وفد الحزب سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية ومجتمعية من خارج الإطارين الشيعي والسني، من بينها اجتماع مع محمد سمعان، مسؤول الجبهة التركمانية، وغولشن جلال، مسؤولة فرع بغداد في الجبهة ذاتها. كما من المقرر أن يعقد الوفد، قبل عودته، لقاءً مع بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحزب الديمقراطي الكوردستاني للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع مختلف المكونات العراقية، والاطلاع على رؤاها بشأن آليات إدارة الدولة وضمان الحقوق الدستورية لجميع الأطراف.

ومنذ يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2025، يتواجد وفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويؤكّد الوفد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

كما يناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد