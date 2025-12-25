وزارة الكهرباء تعلن انخفاض إنتاج الطاقة بسبب خلل فني في حقل كورمور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن انخفاض إنتاج الكهرباء في الإقليم بمقدار 1000 ميغاواط، نتيجة مشكلة فنية في حقل كورمور.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الخلل الفني أدى إلى خفض كمية الغاز بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي، ما انعكس بشكل مباشر على إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكدت أن وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية وفرق شركة دانة غاز، تبذل جهوداً متواصلة لمعالجة المشكلة الفنية، والعمل على إعادة استقرار منظومة إنتاج الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

وفيما يلي نص البيان:

وزارة الكهرباء

2025/12/25