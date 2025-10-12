حكومة كوردستان توقّع عقد مشروع ضخم لتأمين مياه الشرب للسليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- جرى في ديوان وزارة البلديات والسياحة بمدينة أربيل حفل توقيع عقد مشروع “الخط الثالث لمياه دوكان ـ السليمانية” بين وزارة البلديات والسياحة وشركة “هابيكا” المنفذة للمشروع.

حضر مراسم التوقيع كل من قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، وساسان عوني، وزير البلديات والسياحة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومحافظة السليمانية.

وخلال كلمته في المناسبة، هنّأ الوزير ساسان عوني سكان مدينة السليمانية قائلاً: نحن سعداء اليوم بتوقيع عقد مشروع استراتيجي كبير من مشاريع حكومة إقليم كوردستان لخدمة المواطنين في قطاع المياه.

وأضاف: هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 423 مليوناً و890 ألف دولار، يُنفَّذ بميزانية وزارة البلديات، وسيساهم في حلّ مشكلة نقص المياه المزمنة في السليمانية.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة ورؤية رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لمعالجة المشكلات الخدمية الأساسية.

ويُعدّ مشروع مياه دوكان ـ السليمانية 3 من المشاريع الكبرى طويلة الأمد، ويتكوّن من عدة أقسام رئيسية، أبرزها:

• إنشاء المشروع على نهر الزاب الصغير.

• إنتاج 480 ألف متر مكعب من المياه يومياً، على أن يُنفَّذ في مرحلته الأولى بطاقة 240 ألف متر مكعب يومياً.

• إنشاء محطتين مركزيتين لتنقية وضخّ المياه.

• مدّ خطين رئيسيين بطول 112 كيلومتراً وقطر 1400 ملم من دوكان إلى السليمانية.

• تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع.

وأكد عوني أن قطاع المياه كان ولايزال في صدارة أولويات أعمال التشكيلة التاسعة، مشيراً إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى في هذا المجال، منها:

• مشروع مياه أربيل: بكلفة 480 مليون دولار (أنجز بنسبة 90%).

• مشروع مياه گوبتپه – چمچمال: بكلفة 114 مليار دينار (أنجز بنسبة 20%).

• مشروع مياه قوشتپه: بكلفة 222 مليار دينار (أنجز بنسبة 90%).

• مشروع مياه برده‌رش: بكلفة 428 مليار دينار (بدأت الأعمال الميدانية فيه).

• مشروع مياه 51 قرية في بارزان: بكلفة 138 مليار دينار (أنجز بنسبة 90%).

• مشروع مياه عقرة: بكلفة 108 مليارات دينار (أنجز بنسبة 60%).

• مشروع مياه دربنديخان ورانية: بكلفة نحو 48 مليون دولار.

• مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل: بمرحلتين، وتبلغ كلفته أكثر من 779 مليون دولار