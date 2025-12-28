فريق مشروع "حسابي" يعلن توزيع رواتب 627 ألف شخص إلكترونياً هذا الشهر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن فريق مشروع "حسابي"، اليوم الأحد، أن صرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر سيشمل نحو 628 ألف موظف ومتقاعد وعنصر أمني، حيث سيتم تسليم رواتبهم عبر النظام الرقمي.

وأكد الفريق، في بيان، أن عملية توزيع الرواتب إلكترونياً شهدت تطوراً ملحوظاً، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لمتقاضي الرواتب خلال هذا الشهر سيصل إلى 627,832 شخصاً.

وأوضح البيان أن متقاضي الرواتب توزعوا على 330 ألف موظف مدني، و88 ألف متقاعد، و197 ألف منتسب لقوات الأسايش والبيشمركة.

وأظهرت البيانات أن محافظة أربيل تصدرت القائمة بعدد 319,491 مستفيداً، تلتها محافظة دهوك بـ 164,314 شخصاً، ثم محافظة السليمانية بـ 144,027 شخصاً.

وأشار فريق المشروع إلى أن عملية التسجيل في مشروع "حسابي" ما تزال مستمرة، حيث تجاوز عدد المسجّلين 900 ألف شخص، فيما تم توزيع أكثر من 663 ألف بطاقة مصرفية.

وكشف البيان أن 602 ألف شخص تسلّموا رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي عبر البطاقات البنكية، مؤكداً في الوقت نفسه تركيب أكثر من 517 جهاز صرّاف آلي (ATM) موزّعة على 200 موقع.