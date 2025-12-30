تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا عام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الاثنين إن تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا في العام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية.

وصرح الوزير في مقابلة مع موقع الأخبار التركي GDH "لدينا اتفاق إطاري عام مع سوريا. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى اتفاق محدد للتنقيب البحري. نأمل في إبرامه عام 2026".

وأضاف "أنا لا أقول إن عمليات الحفر ستبدأ في العام 2026، لكن بعد توقيع الاتفاق، قد نحتاج إلى إجراء دراسات زلزالية للحصول على معلومات عن طبيعة الأرض".

ووقّعت تركيا وسوريا اتفاقا في أيار/مايو يهدف إلى تطوير التعاون في قطاع الطاقة وتعزيزه.

وقال بيرقدار وقتها إن "الاتفاق الذي وقعناه اليوم في مجالات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات يشكّل خارطة طريق مهمة للخطوات المقبلة".

وما زالت تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية حاجاتها من الطاقة، فيما يشير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتظام إلى رغبة بلاده في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

في صيف 2020، سعت تركيا إلى استكشاف رواسب هيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى توترات مع اليونان والاتحاد الأوروبي.

وفي آب/أغسطس 2020، أرسلت فرنسا طائرتين مقاتلتين من طراز رافال وسفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، من الجانب اليوناني، عقب إبحار سفينة عروج ريس في منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا.

AFP