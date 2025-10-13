كتائب عز القسام تنشر لائحة بأسماء الرهائن العشرين الأحياء المقرر الإفراج عنهم

منذ ساعة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الاثنين، لائحة بأسماء الرهائن الأحياء المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل مع معتقلين فلسطينيين وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكتبت عبر قناتها على تلغرام أنها "في إطار #صفقة_طوفان_الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم"، مدرجة 20 اسما.

والرهائن العشرون هؤلاء هم من بين 48 رهينة، أحياء وأموات، ما زالوا محتجزين لدى فصائل فلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.