ترامب يصل إلى إسرائيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حطت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في ضاحية تل أبيب الاثنين فيما أفرجت حماس عن دفعة أولى من سبعة رهائن كانوا محتجزين منذ سنتين في قطاع غزة.

وكان في استقبال ترامب في مطار بن غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة. وتأتي الزيارة بعد قليل من إعلان الرئيس الأميركي أن الحرب "انتهت" في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

ولدى هبوط طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن جوريون، كان الرئيس الإسرائيلي يسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الرئيس ترامب. ومن المتوقع أن يلقي ترامب خطاباً في الكنيسيت الإسرائيلي.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: "الحرب انتهت. حسناً؟ هل فهمتم ذلك"، معرباً عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد".

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون "مميزة جداً".