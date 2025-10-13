الخارجية العراقية توضح بشأن مشاركة السوداني في قِمَّة شَرْم الشيخ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025، بياناً بشأن مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في قِمَّة شَرْم الشيخ، فيما اشارت الى ان المشاركة جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "رئيس مجلسِ الوزراءِ محمد شياع السوداني شارك في قِمَّةِ شَرْمِ الشَّيْخ لِلسَّلَام، حيث ترأس وفدَ جمهورية العراق في القمّةِ التي تُعقَدُ اليومَ بمدينةِ شرمِ الشيخ بجمهوريّةِ مصرَ العربيّة، بمشاركةِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الخارجيّةِ فؤاد حسين".

واضافت ان "هذه المشاركةُ جاءت استجابةً للدعوةِ المشتركةِ المقدَّمةِ من حكومةِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيّة وجمهوريّةِ مصرَ العربيّة، لمناقشةِ الجهودِ الإقليميّةِ والدوليّةِ الراميةِ إلى إنهاءِ الحربِ في غزّة، وتحقيقِ وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار، وضمانِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيّةِ إلى المدنيّين، وإطلاقِ مسارٍ سياسيٍّ يُسهمُ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقة".

واشارت الى ان "القمّةِ شارك فيها عددٌ من قادةِ ودولِ المنطقةِ والعالم، ضمن إطارِ الجهودِ المشتركةِ الراميةِ إلى تعزيزِ الأمنِ الإقليميِّ والدوليّ".