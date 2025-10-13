السوداني يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وبعد زيارته القصيرة لإسرائيل، يتوجه ترامب إلى شرم الشيخ في مصر ليترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "قمة من أجل السلام" في غزة بحضور قادة أكثر من 20 دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيكون حكم قطاع غزة الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ سنتين، في الفترة المقبلة أحد محاور القمة.

وستوقع الدول التي توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وثيقة تضمن تطبيقه على ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس. وقال مشترطا عدم كشف هويته إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.

ولن يشارك أي مسؤول إسرائيلي أو من حماس في القمة. أما إيران الداعم الكبير لحماس، فقد تلقت دعوة لكنها لن تشارك في القمة

وتنص الخطة التي وضعها ترامب لوقف الحرب على الإفراج عن الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبينهم عشرون تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.



