صحة أربيل تعلن رقمنة مستشفى الولادة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشاد المدير العام للصحة في أربيل، د. دلوفان محمد، بدعم التشكيلة الحكومية التاسعة، وأكد على أهمية مشاركة المنظمات.

وأعلن محمد اليوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025، في مؤتمر صحفي، عن خطة رقمنة مستشفى الولادة، وسلط الضوء على أبرز الإنجازات والاحتياجات في قطاع الصحة بالمحافظة.

وشكر محمد التشيكلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، لتوفير ميزانية خاصة لقطاع الصحة، و قال: "على الرغم من هذا الدعم، فإن قطاع الصحة هو قطاع واسع للخدمات ويحتاج إلى تعاون جميع الأطراف، وخاصة المنظمات الحكومية وغير الحكومية".

وفي هذا السياق، أشار المدير العام لصحة أربيل إلى بدء مرحلة تنفيذ مشروع رقمنة مستشفى الولادة وأعلن أن "شوان زراري هو شريكنا وداعمنا في هذا المشروع المهم".

وأضاف أن الشركة تمكنت من تحسين جودة الخدمات في العديد من المجالات.

على سبيل المثال، قال: "لقد تمكنا من الحصول على شهادة الآيزو للعديد من الأقسام الهامة، بما في ذلك إدارة المختبرات العامة، وبنك الدم، ومركز السرطان في مستشفى رزگاري."