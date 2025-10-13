المفوضية العليا للانتخابات: تغريم 292 مخالفاً لنظام الحملات الانتخابية لعام 2025

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن عدد المخالفين لنظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، الذين فُرضت عليهم غرامات مالية وفق قرارات مجلس المفوضين المنشورة في الموقع الرسمي للمفوضية، بلغ 292 حالة مخالفة.

وبحسب الإحصائية الرسمية، فقد توزعت الغرامات على النحو الآتي:

194 مخالفاً من الرجال

42 مخالفة من النساء

56 حالة تتعلق بالشعارات والدعاية الانتخابية

وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة للحملات الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين، مشددة على أن فرقها الميدانية تواصل مراقبة الحملات الدعائية في جميع المحافظات، تمهيداً لإجراء الانتخابات وفق المعايير القانونية والشفافية المعتمدة.