الكرملين يؤكد أن من غير المقرر حاليا إجراء اتصال بين بوتين وترامب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد الكرملين الاثنين أنه من غير المقرر في الوقت الحالي إجراء أي محادثات بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا صواريخ توماهوك، بعد تحذير صادر عن الرئيس الأميركي.

قال ترامب الأحد إنه قد يهدد بوتين بتسليم هذه الصواريخ البعيدة المدى لكييف إذا لم توافق روسيا على إنهاء الحرب التي بدأتها عام 2022.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إفادة صحافية "لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حتى الآن بشأن إجراء محادثة هاتفية. حالما يتم التوصل إلى اتفاق، ستُجرى المحادثة".

وأكد أن تزويد أوكرانيا هذه الأسلحة سيعزز انخراط واشنطن في الحرب، لأن "التعامل مع هذه الصواريخ المعقدة سيتطلب مشاركة خبراء أميركيين بطريقة أو بأخرى".

من جانبه، صرّح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف عبر تليغرام أن تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف "قد ينتهي بكارثة للجميع، وخصوصا لترامب نفسه".

وأضاف ميدفيديف، المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، "لا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون مجرد تهديد أجوف آخر".

وأدلى ميدفيديف بسلسلة من التصريحات الاستفزازية منذ 2022، لكن تأثيره محدود على السياسة الروسية.

وحذر فلاديمير بوتين سابقا من تسليم صواريخ توماهوك لكييف، قائلًا إنها ستشكل "تصعيدا جديدا" وستؤثر على العلاقات بين واشنطن وموسكو.

AFP