رئيس الحكومة في مراسم تخرج طلبة جامعة دهوك: تأمين مستقبل الخريجين يعكس ضمان مستقبل كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين كلمة خلال مراسم تخرج الدفعة الثلاثين من طلبة جامعة دهوك، مهنئاً الخريجين على إنجازهم الأكاديمي ومؤكداً أن نجاحهم يمثل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع.

وشدد مسرور بارزاني على أهمية أن يعود الخريجون إلى المجتمع وهم مستمرون في التعلم، ليصبح بعضهم عناصر فاعلة تسهم في الحياة السياسية وإعادة بناء وطنهم. وقال: "نحن نفتخر بكم، ونعتز بكم، أنتم أمل المستقبل، وستصبحون القادة الذين سيحملون الوطن على عاتقهم ويقودونه نحو الأمام".

وأضاف رئيس الحكومة: "أتقدم بخالص الشكر للأساتذة الأعزاء على جهودهم وتفانيهم، رغم كل الصعوبات والقيود التي واجهوها في حياتهم، فقد واصلوا العملية التعليمية ولم يحرموا الطلبة من مواصلة طلب العلم".

وتابع: "أنتم فخرنا ومحل احترامنا وتقديرنا، فاستمروا في تعليمكم، ونحن بدورنا سنواصل خدمتكم، ونسعى إلى تعويض تعبكم في المستقبل".

وشكر مسرور بارزاني أولياء أمور الخريجين، مؤكداً أنهم رغم تحديات الحياة، لم يمنعوا أبنائهم من مواصلة التعليم وقدموا لهم كل الدعم لضمان مستقبلهم، مشدداً على أن تأمين مستقبل هؤلاء الخريجين يعكس ضمان مستقبل إقليم كوردستان.

كما قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية على استمرارهم في حماية إقليم كوردستان، مؤكداً أن جهودهم تضمن استمرار الجامعات في تعليم الطلبة والأجيال المقبلة، وأن كفاحهم وتفانيهم يحظى بأعلى درجات التقدير والاحترام.