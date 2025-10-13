سليمان: مشاريع جامعة دهوك المستقبلية تشمل توحيد معايير اللغة الكوردية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أقيمت اليوم الاثنين مراسم تخرج الدفعة الثلاثين من طلبة جامعة دهوك، حيث تسلم 4,547 طالباً شهاداتهم الجامعية.

وفي كلمته خلال المراسم، قال رئيس جامعة دهوك، داوود سليمان، إن حضور رئيس الوزراء المراسم يعكس دعمه المستمر للجامعة وطلبتها وشباب المحافظة.

وأضاف سليمان أن تخرج 4,547 طالباً يتزامن مع التغيرات المتسارعة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جامعة دهوك كانت وما زالت مصدر أمل لآلاف الطلبة وللأجيال القادمة.

وأوضح أن الجامعة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية عدداً من المشاريع المهمة، شملت مجالات البرمجة، وبناء مبانٍ جديدة، وإضافة أقسام دراسية، وإنشاء مبنى رئاسة الجامعة الجديد، مؤكداً أن هذه المشاريع جاءت بدعم من رئيس الحكومة.

وأشار سليمان إلى أن المشاريع تضمنت افتتاح مركز متخصص لعلاج متعاطي المخدرات والمصابين بالإدمان، بالإضافة إلى مشاركة الطلبة والأساتذة في عدة مؤتمرات دولية خارج البلاد.

كما لفت إلى المشاريع المستقبلية المخطط اكتمالها عام 2026، ومن أبرزها الإشراف على إعداد دليل بعنوان "الإملاء الصحيح للغة الكوردية - اللهجة الكرمانجية"، بهدف توحيد معايير اللغة الكوردية.

واختتم رئيس جامعة دهوك كلمته بدعوة رئيس حكومة إقليم كوردستان لمعالجة مشكلة نقص المباني داخل الجامعة، وتقديم الدعم اللازم لزيادة أعداد الطلبة المقبولين في قسمي الطب والتمريض.

وتأسست جامعة دهوك عام 1992، وتضم 19 كلية و99 قسماً ومعهداً في المجالات العلمية والطبية والإنسانية والتكنولوجية.

يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دهوك 2500 تدريسي من مختلف الدرجات العلمية، ويبلغ العدد الإجمالي لطلبة الكليات والأقسام والمعاهد 24 ألف طالب، من بينهم خمسة آلاف في الأقسام الداخلية.

كما تضم الجامعة إضافة إلى ذلك حرماً جامعياً ومكتبة تحتوي على أكثر من 250 ألف عنوان في مختلف المجالات، كما أن للجامعة علاقات تعاون مع 50 جامعة ومنظمة دولية.