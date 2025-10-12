بطولة كوردستان لجمال الخيول العربية 2025.. أصالة تمتزج بالأناقة في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في أجواءٍ من الأناقة والحماس، احتضنت مدينة أربيل للعام السابع على التوالي بطولة كوردستان لجمال الخيول العربية الأصيلة لعام 2025، والتي أُقيمت على مضمار نادي الفروسية الدولي بمشاركة عشرات المربين وعشاق الخيل من مختلف مناطق الإقليم.

تُعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات السنوية في عالم الفروسية الكوردستانية، إذ تشهد تنافساً راقياً بين أجمل الخيول العربية، حيث تُقيَّم المشاركات وفق معايير دقيقة تشمل جمال الرأس والرقبة، وتناسق الجسم، وسلامة الساقين، ورشاقة الحركة وأناقتها.

منافسة على لقب "أجمل خيل عربي في كوردستان"

تستمر البطولة على مدى يومين، بمشاركة 80 حصانًا من مختلف الفئات العمرية. وتحظى الفرس الفائزة بلقب "أجمل خيل عربي في كوردستان" بتكريم خاص، تقديراً لجمالها الأصيل وخصائصها العربية المميزة.

من بين المشاركين، حضرت زريان طلعت وزوجها بـ 12 حصانًا عربيًا أصيلاً، آملين في تكرار نجاح العام الماضي حين نالا المركز الأول. وقالت زريان: "الخيل ليست مجرد هواية بالنسبة لنا، بل صداقة وحب حقيقي. العام الماضي فزنا بالمركز الأول، ونأمل أن نكرر الإنجاز هذا العام".

كما عبّرت شيماء نجم الدين، إحدى المشاركات، عن شغفها بالخيل قائلة: "أحب الخيل لأنها حيوانات عاقلة وحنونة، تختلف عن غيرها. شاركنا في النسخة السابقة وفزنا بالمركز الأول، وهذه المشاركة تعني لي الكثير".

أما محمد عزيزي، فشبّه البطولة بمسابقة جمالية راقية قائلاً: "هي أشبه بمسابقة لاختيار ملك جمال الخيول العربية، مثل مسابقات الجمال النسائية في كوردستان، لكنها تركز على الأصالة والجمال الطبيعي. ننتظرها كل عام بشغف، فهي تتطور وتزداد تألقاً عاماً بعد عام".

الخيل الفائزة

وأوضح الفارس زريان طلعت أن حصانه البالغ من العمر عشرة أشهر فقط من سلالة عربية خالصة، حصد المركز الأول بفضل تناسق حركته وجمال رأسه ورقبته، قائلاً: "كان الأجمل بين منافسيه، واستحق الجائزة الذهبية عن جدارة".

أربيل.. عاصمة الفروسية والجمال

أصبحت أربيل اليوم مركزاً رئيسياً لبطولات الفروسية في كوردستان، إذ يستضيف نادي الفروسية الدولي سنوياً نخبة من الفرسان والمربين المحليين والدوليين، مما يعزز مكانة المدينة كوجهةٍ بارزة لعشاق الأصالة العربية وجمال الخيول في المنطقة.