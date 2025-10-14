ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

وردّا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنّه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر "أعتقد ذلك، نعم".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أنه سيتوجّه إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأضاف "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.

كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثّلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس.

وأوضح أنّ "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنّني سألتقي أيضا (ممثّلي) شركات في قطاع الطاقة".

وفي الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، ممّا يهدّد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار زيلينسكي في منشور مساء الإثنين على منصة إكس إلى أنّ وفدا يضمّ كبار المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو سفيريدينكو ومدير المكتب الرئاسي أندري يرماك وسكرتير المجلس القومي للأمن والدفاع رستم عمروف، في طريقه إلى الولايات المتّحدة.

وأعرب زيلينسكي عن "امتنانه" للرئيس الأميركي، مشيدا بـ"الحوار" القائم معه وبـ"دعمه" لأوكرانيا.

وفي نهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الاميركي.

وقال زيلينسكي الإثنين إنه ناقش "بالتفصيل" مع ترامب خلال هاتين المكالمتين "قدرات أوكرانيا (لتوجيه ضربات) بعيدة المدى".

والأحد، قال الرئيس الأميركي إنه قد يحذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنّ كييف يمكن أن تحصل على صواريخ توماهوك في حال لم تنه موسكو الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

AFP