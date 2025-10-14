بكين مستعدة للقتال "حتى النهاية" في الحرب التجارية مع واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الصين الثلاثاء أنّها مستعدّة إذا ما اقتضى الأمر لأن تقاتل "حتى النهاية" في الحرب التجارية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة والتي تمثّل آخر فصولها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "إذا كنتم تريدون القتال، فسنقاتل حتى النهاية. وإذا كنتم ترغبون في التفاوض، فبابنا يبقى مفتوحا".

وكان ترامب أعلن الجمعة أنّ الولايات المتحدة ستفرض على وارداتها من الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 100%، تضاف إلى تلك السارية أساسا، وذلك اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أو حتى "قبل ذلك".

ووضع الرئيس الأميركي خطوته التصعيدية تلك في إطار الردّ على قرار الصين فرض قيود جديدة "عدوانية للغاية" على صادراتها من المعادن النادرة.

والصين هي المنتج الأول في العالم لهذه المعادن التي تعتبر أساسية في صناعات عديدة مثل القطاع الرقمي والسيارات والطاقة وحتى الأسلحة.

وإذ ذكّرت وزارة التجارة الصينية بالجولات التفاوضية العديدة التي جرت بين بكبن وواشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، شدّدت على أنّ سياسة التهديد والوعيد لا تنفع معها.

وقالت الوزارة في بيانها "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى الحوار وتهدّد في الوقت نفسه بفرض قيود جديدة. هذه ليست الطريقة التي يُتحدّث بها مع الصين".

AFP