نيجيرفان بارزاني: أينما وُجِد الحزب الديمقراطي الكوردستاني وُجِد العمران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، أُقيم اليوم الثلاثاء في أربيل، كرنفال جماهيري لدعم قائمة الحزب رقم 275، في انتخابات البرلمان العراقي.

نائب رئيس الحزب، وبعد أن قدّم كلمة تضمنت الترحيب والشكر للحضور، تطرّق إلى الدستور العراقي قائلاً: إنّ أغلب المشكلات والأزمات بين الإقليم وبغداد سببها عدم تطبيق الدستور.

وأكد أنه في هذه المرحلة يجب تطبيق الدستور في العراق، كما شدد على أن ضمان تنفيذ الدستور وتحقيق حقوق الكورد يتطلب وجود موقف كوردي قوي في بغداد.

وأعلن نيجيرفان بارزاني للحاضرين: أشكركم جميعًا، لقد منحتم حزبكم 800 ألف صوت، لكننا هذه المرة نريد أن يصل عدد الأصوات إلى مليون.

كما تطرق إلى الرئيس مسعود بارزاني قائلاً: الرئيس بارزاني علّمنا أن الحزب هو الوسيلة، وكوردستان هي الهدف المشترك للجميع.

وتابع: من أجل كوردستان قوية، ومن أجل تحقيق مطالب شعب كوردستان، يجب أن نرسل حزبنا بقوة إلى البرلمان العراقي.

وفي سياق حديثه عن الديمقراطي الكوردستاني، أشار إلى أن الحزب يملك أعظم إرث من الفخر في تاريخ النضال الكوردي، ويجب أن يواصل على هذا النهج، فـ "أينما وُجد الحزب، وُجد العمران".

كما شدد على أن شعب كوردستان منح الحزب تفويضًا للبناء والتقدم، وأن الحزب هو الراعي الأكبر لقضية كوردستان.

وأضاف نائب رئيس الحزب: ما يفعله الحزب في أربيل ليس بالأمر القليل، إنه مصدر فخر لكل أعضاء ومؤيدي شعب إقليم كوردستان.

مؤكداً: نبشر مواطني أربيل، وكل كوردستان، أن ما تحقق من إعمار ليس شيئًا مقارنة بما ستقدمه حكومة الإقليم في المستقبل.

في جانب آخر من كلمته، أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن السلام والأمن والتعايش في إقليم كوردستان هو مصدر فكر وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وفيما يتعلق بأهمية الانتخابات البرلمانية العراقية، قال نيجيرفان بارزاني إن حل القضايا والعملية السياسية في العراق يتم عبر صناديق الاقتراع، لذا يجب التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات ونجعل الفوز من نصيب القائمة 275.

وقال: عندما تذهبون للتصويت، أخبروا الجميع أن هوية حزب كوردستان هي الازدهار، وعمله هو الازدهار، وطريق الحزب هو السلام والتعايش.

وأكد أنه لا ينبغي أن ننسى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الضامن لإنجازات الشعب الكوردي في بغداد، فإذا كان الحزب قويًا في بغداد، فستكون كوردستان قوية فيها.

ودعا نيجيرفان بارزاني، جميع الأحزاب الكوردية إلى الاتحاد في بغداد لتحقيق حقوق مواطني إقليم كوردستان.