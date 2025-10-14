المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها مسؤولة كوردية

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاحتجازها السياسية الكوردية آيسل توغلوك منذ أواخر 2016.

وأمرت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، تركيا بدفع تعويضات لتوغلوك قدرها 16 ألف يورو، بسبب انتهاك حقها في الحرية وحرية التعبير.

وتوغلوك، المولودة في 1965، هي عضو سابق في قيادة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للكورد.

أُوقفت في كانون الأول/ديسمبر 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، واتهمها القضاء التركي بممارسة انشطة داخل منظمة المجتمع الديموقراطي غير الحكومية، وهو كيان تعتبره السلطات التركية مرتبطا بحزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه انقرة ودول غربية بانه "ارهابي".

وُضعت رهن الاحتجاز قبل الحكم عليها بالسجن عشر سنوات في 2018، ثم أُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 لأسباب صحية.

وجدت المحكمة أن احتجازها احترازيا كان غير مبرر ويشكل انتهاكا لحقها في الحرية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار القضاة إلى أن "أيّا من القرارات المتعلقة بإيداع المدعية واستمرار احتجازها الاحتياطي لا يتضمن دليلا يُشير إلى وجود صلة واضحة بين أفعالها والوقائع التي أُوقفت بموجبها".

كما كدت المحكمة أن "سجن المدعية واستمرار احتجازها الاحتياطي بناء على أقوالها يُعدان عرقلة لممارسة حقها في حرية التعبير".