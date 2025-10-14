الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مصيف صلاح الدين، السيد باتريك دوريل، السفير الفرنسي لدى العراق. حضر اللقاء القنصل الفرنسي العام في أربيل، السيد يان بريم.

في مستهل اللقاء، أعرب السفير دوريل عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني لمشاركته في مراسم افتتاح "ممر البيشمركة" في العاصمة الفرنسية باريس، واصفاً هذه الخطوة بأنها إيجابية وتساهم في تعميق العلاقات بين الشعب والحكومة الفرنسية وإقليم كردستان. كما أكد أن تسمية الممر باسم البيشمركة هي "رمز للاعتزاز والتقدير الفرنسي للتضحيات والدور البارز لقوات البيشمركة في مواجهة وتدمير داعش والجماعات الإرهابية، وحماية أمن واستقرار المنطقة". وجدد السفير الفرنسي تأكيد دعم بلاده لقوات البيشمركة وإقليم كردستان.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره للشعب والحكومة الفرنسية وبلدية باريس ورئيسها على القرار التاريخي بإنشاء "ممر البيشمركة" في قلب باريس، معتبراً إياه "رمزاً لنضال وتضحيات البيشمركة في سبيل الحرية".

وفيما يتعلق بالعملية السياسية في العراق والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، أوضح الرئيس بارزاني أن إقليم كردستان سيشارك في الانتخابات على الرغم من التحفظات العديدة على قانون الانتخابات الحالي الذي يشوبه الكثير من النواقص. وشدد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف السياسية التي تسعى لشفافية الانتخابات بعد الاقتراع على إصدار قانون انتخابي جديد يضمن المساواة والعدالة، مشيراً إلى أن القانون المعمول به حالياً يعود لعام 2010، وقد وعد حينها بتطبيق المادة 140 من الدستور وأن يكون القانون ساري المفعول لدورة انتخابية واحدة فقط، إلا أنه لا يزال معمولاً به حتى الآن، ولم يتم الوفاء بالوعود.

كما تناول اللقاء التطورات والمتغيرات في الأوضاع السياسية العامة في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا وخطوات عملية السلام في تركيا.