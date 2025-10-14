أمين عام الناتو يسخر من غواصة روسية ظهرت قبالة فرنسا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- سخر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، يوم الاثنين، من غواصة روسية قيل إنها اضطرت إلى الصعود إلى السطح قبالة سواحل شمال فرنسا بسبب مشاكل فنية، قائلاً إنها كانت «تعرج» في طريقها إلى الوطن.

وكانت القيادة البحرية لحلف «الناتو» قد نشرت صوراً في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، لما قالت إنها فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية تراقب غواصة روسية تعمل على السطح قبالة سواحل بريتاني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبثت قناة غامضة الشهر الماضي على تطبيق "تلغرام" تسريبات أمنية روسية مزعومة جاء فيها أن الغواصة نوفوروسيسك التي تعمل بالديزل تعاني من مشاكل فنية خطيرة مع تسرب الوقود إلى داخلها، مما يزيد من خطر انفجارها.

إلا أن أسطول البحر الأسود الروسي نفى معاناة الغواصة من مشاكل فنية في بيان نشر بالأمس.

مؤكداً أن الغواصة كانت تقوم بعملية عبور مقررة سلفاً بعد الانتهاء من مهامها في البحر المتوسط، وقد ظهرت على السطح بما يتماشى مع قواعد الملاحة الدولية في القنال الإنجليزي.

وتعليقاً على ذلك، سخر مارك روته من هذه الواقعة ومن حالة الأسطول البحري الروسي في خطاب ألقاه بسلوفينيا، ونقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

قائلاً: يا له من تغيير عن رواية توم كلانسي (مطاردة أكتوبر الأحمر) الصادرة عام 1984. اليوم، يبدو الأمر أشبه بمطاردة أقرب ميكانيكي»، مشيراً إلى أن السفينة «المعطلة» كانت «تعرج» في طريقها إلى الوطن.

وأضاف روته أن "الوجود البحري الروسي في البحر المتوسط يكاد لا يُذكر"، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية يوم السبت، إن الغواصة كانت تُسحب في بحر الشمال، وإن البحرية الهولندية قامت بمرافقتها، والسفينة التي كانت تقوم بسحبها.

كما أعلنت البحرية الملكية البريطانية أنها تتبعت السفينة على مدار 3 أيام، من 7 إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافت البحرية، في إطار مشاركتها بالجهود المشتركة لحلف «الناتو»، أن سفينة «إتش إم إس أيرون ديوك» راقبت الغواصة الروسية وزورق السحب الداعم لها أثناء مرورهما عبر القناة الإنجليزية، وصولاً إلى بحر الشمال.

وأعلن أسطول البحر الأسود الروسي يوم الاثنين، أن الغواصة، وهي جزء من مجموعة غواصات تحمل صواريخ «كروز» من طراز «كاليبر»، كانت تُجري «عبوراً مُجدولاً بين الأساطيل».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن المكتب الصحافي لأسطول البحر الأسود الروسي، قوله إن «المعلومات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام حول عطل مزعوم، ونتيجة لذلك، ظهور غواصة الديزل والكهرباء (نوفوروسيسك) اضطرارياً قبالة سواحل فرنسا، لا تتطابق مع الحقيقة».

وأضافت أنه، وفقاً للوائح الملاحة الدولية، يُحظر على الغواصات الإبحار في القناة الإنجليزية إلا وهي على السطح.